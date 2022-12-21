سابك تطرح مادة جديدة تعزز الاقتصاد الدائري للبلاستيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات المحتوى المعاد تدويره ميكانيكيا (HDPE T3K01B) ضمن باقة منتجات (تروسيركل)، في إطار التزام الشركة بالإسهام في تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك.

وأوضحت سابك في بيان لها، أنه جرى تطوير المادة الجديدة خصيصا لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة من خلال تقنية القولبة بالنفخ، وتحتوي على 30% تقريبا من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكيا بعد الاستهلاك، إذ تسهم المبادرة في تعزيز التحول نحو إتمام دورة التعامل مع نفايات العبوات البلاستيكية في سوق خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية.

وأكد مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في «سابك» عبدالله العتيبي، التزام الشركة بتسريع الانتقال نحو حلول تعزز الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، مشيرا إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الابتكار فحسب، بل يتطلب أيضا التعاون عبر سلسلة القيمة لتنفيذ مبادرات مجدية لإتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية.

وبين العتيبي أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه لإعادة التدوير الميكانيكي الذي يهدف إلى إنشاء نموذج أعمال جديد قوي ومستدام في المملكة، ويظهر جدوى توسيع نطاق الحلول الدائرية والخبرات المشتركة لإطالة عمر البلاستيك واستعادة القيمة من نفايات عبوات الزيت بعد الاستهلاك.

يذكر أن إطلاق سابك لمادة (HDPE T3K01B) يعزز حلول وخدمات مبادرتها (تروسيركل)، التي تضم المواد المعاد تدويرها ميكانيكيا، ومبادرات إتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية، وخدمات التصميم بغرض إعادة التدوير، والمنتجات الدائرية المعتمدة المصنعة من إعادة التدوير المتقدمة للبلاستيك المستخدم، والبوليمرات المتجددة المعتمدة القائمة على اللقيم الحيوي.

مادة (HDPE T3K01B)







مصنعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بمحتوى معاد تدويره ميكانيكيا.



جرى تطويرها خصيصا لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة.



تحتوي على 30% من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكيا بعد الاستهلاك.



يعد المشروع الأول من نوعه لإعادة التدوير الميكانيكي.



الأهداف