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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت بمقر الأمانة العامة بالرياض اجتماعها الرابع والأربعين، الذي يستمر على مدى يومين. ورأس الاجتماع المديرة العامة المساعدة لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، رئيس الدورة الحالية لمكافحة الممارسات الضارة نصرة الحبسي. واستعرض المدير العام لمكتب الأمانة الفنية فيصل المهيدب، جدول الأعمال مؤكدا أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة التي تحتوي على العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك. واستعرض المدير العام لمكتب الأمانة الفنية فيصل المهيدب، جدول الأعمال مؤكدا أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة التي تحتوي على العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.

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