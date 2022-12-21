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وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغ حجم الأولى 4.094 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2037. يأتي هذا الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة، ســواء محليــا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق؛وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 11.082 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.699 مليارات ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغ حجم الأولى 4.094 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2037. يأتي هذا الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة، ســواء محليــا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق؛وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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