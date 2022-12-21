شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين «سار» و «تبادل» لرفع الكفاءة التشغيلية بالميناء الجاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم حلول رقمية آمنة للقطاع اللوجستي، ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف الواقع في الرياض، والمرتبط تشغيليا بميناء الملك عبدالعزيز البحري في الدمام عبر سكة الخطوط الحديدية، وقعت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقدا مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل».

ومثل «سار» في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور بشار المالك، ومن «تبادل» الرئيس التنفيذي ماجد العتيبي، حيث تسهم الاتفاقية في تنظيم دخول وخروج الشاحنات وحركتها داخل الميناء وتقليل وقت انتظارها، إضافة إلى زيادة سرعة دخول الحاويات إلى الميناء الجاف.

وأوضح المالك أن الاتفاقية تمثل إحدى مبادرات شركة سار في رفع الكفاءة التشغيلية في الميناء وتقديم خدمات للعملاء من خلال تبني آخر التقنيات للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة منصة لوجستية تربط القارات الثلاث.

من جانبه، بين العتيبي أن الشراكة بين الطرفين، تصب في صالح القطاع اللوجستي في المملكة من خلال توفير الحلول الرقمية، مؤكدا أنها تتماشى مع أهداف شركة تبادل وخدماتها المقدمة حيث تسعى لتقديم حلول رقمية لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع اللوجستي.

رفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف بالرياض

بالتعاون بين:







الخطوط الحديدية السعودية «سار»



الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل»



تهدف الشراكة إلى: ‏