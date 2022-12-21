«حصانة» تستثمر 9 مليارات في أصول «دي بي ورلد» بالإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة حصانة الاستثمارية -الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- اتفاقية استحواذ على حصة استراتيجية تبلغ نحو 10.2% في أصول مجموعة «دي بي ورلد» المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة بدولة الإمارات، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

وأوضحت حصانة في بيان أمس أن قيمة الصفقة بلغت 9 مليارات ريال، في ثلاثة من الأصول الاستراتيجية (ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية).

ويعد كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية أحد أهم أصول البنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام، وتمثل الأصول الثلاثة نظاما متكاملا وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9,000 شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021م إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد الفضلي «نتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبنى التحتية ذات مستوى أداء عال عالميا وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتدادا لاستراتيجية شركة حصانة في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل، حيث إنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلا نظرا لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصاديات المنطقة والاستثمارات الكبرى فيها بالإضافة للتوقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا».

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» سلطان بن سليم، إن الشراكة مع حصانة الاستثمارية بصفتها الذراع الاستثمارية لأحد أكبر صناديق التقاعد عالميا، تعد خطوة داعمة للمحافظة على النمو، مفيدا بأن هذه الصفقة ستضيف إلى متانة الميزانية العمومية للشركة وستدعم تحقيق تصنيف ائتماني قوي للمجموعة من خلال الأداء القوي لأعمالها وتنوع محفظتها وتركيزها على حلول سلاسل التوريد المتكاملة على مستوى العالم.

يذكر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعتمد في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث تسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقا لمستوى مخاطر مقبول.

- الحصة 10.2%

- القيمة 9 مليارات ريال

تتضمن 3 أصول







ميناء جبل علي



المنطقة الحرة لجبل علي



مجمع الصناعات الوطنية



الأصول الثلاثة: