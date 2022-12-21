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وتهدف الورشة إلى مساعدة المزارعين في تطوير الإنتاج الزراعي كما ونوعا، ورفع مستوى العائدات المالية للمزارعين مما يسهم في تشجيعهم على زيادة الاستثمار في أساليب الزراعة الحديثة وتوفير المياه المستخدمة في الري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير نظمت بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ورشة عمل بعنوان الزراعة المائية، حضرها عدد من المزارعين والمهتمين بأساليب الزراعة الحديثة. وقدم المتحدثون في الورشة نبذة عن التقنيات والبحوث الحديثة المتعلقة بطرق الزراعة المائية وأنواعها ونظمها ومكوناتها، إضافة إلى استعراض أسس إعداد وتركيب المحاليل المغذية المستخدمة لها، وأهم العمليات التي تتم في الزراعة المائية وأهم مميزاتها وعيوبها.وتهدف الورشة إلى مساعدة المزارعين في تطوير الإنتاج الزراعي كما ونوعا، ورفع مستوى العائدات المالية للمزارعين مما يسهم في تشجيعهم على زيادة الاستثمار في أساليب الزراعة الحديثة وتوفير المياه المستخدمة في الري.

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