شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، أعقبه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، يليه قطاعي البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.26%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 22.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 268.7 ألف جنيه، 101.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.