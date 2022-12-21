شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الأربعاء باستثناء صعود هامشى للبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.33%، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.97 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 3.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10276.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% رابحًا 100.88 نقطة ليغلق عند مستوى 18751.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأدوية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والتأمين بنسبة 0.89%.

وقفز 136 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 7.52%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 6.16%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 5.13%، وتراجع 64 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 3.11%، ثم سهم "الأمار" بنسبة 2.20%، ثم سهم "كابلات الرياض" بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 280.1 مليون سعودي.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسرًا 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.9 مليون سهم محققة ما قيمته 197.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4090 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات بنسبة 0.38%، 0.29%، 0.14%، على التوالي.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.57%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 4.44%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.39%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10 ملايين ورقة بقيمة 59.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.049% خاسرًا 5.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10331.78 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.577 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 156.1 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9805 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.85%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8.61%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 5.17%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 8.1%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 221.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 24.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7205.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 22.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7999.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% خاسرًا 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5585.18 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسرًا 24.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5708.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 124.8 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8072 صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاعات التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والخدمات المالية بنسبة 7.37%، 1.38%، 0.98%، 0.54%، 0.39%، 0.25%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 129.4 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.21% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.41%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.36% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 17.34% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 9.09%، وهبط سهما بنك السلام، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.98%، 0.39%، على التوالي.