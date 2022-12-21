لمدة 5 أيام.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لكل العاملين بالدولة، اعتبارا من الخميس 22 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتبدء عمليات صرف المرتبات ستبدأ اعتبارا من الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري ويتم استكمالها الأحد المقبل حتي الاربعاء 25 حتي 28 من نفس الشهر الحالي.

ويأتي جدول صرف مرتبات ديسمبر 2022، كالتالي:

يتم صرف مرتبات ديسمبر 2022 يوم الخميس 22 للوزارات التالية: «الشباب والرياضة- الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- التعليم العالي- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- المالية- الخارجية- الاستثمار والتعاون الدولي».

المديريات الخدمية بالمحافظات: «دواوين عموم المحافظات- مديريات التنظيم والإدارة – مديريات الزراعة- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- المعلمين والموظفين في مديريات التربية والتعليم».

الهيئات الحكومية المستقلة: «هيئة الرقابة الإدارية- هيئة النيابة الإدارية- معهد الخدمات المالية- اللجنة العليا للانتخابات- الأزهر- رئاسة مجلس الوزراء- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- دار الإفتاء المصرية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- مجلس الدولة- الجامعات- الهيئة العامة للرقابة المالية- القضاء والنيابة العامة».

ويتم صرف مرتبات ديسمبر 2022 يوم الأحد 25 للوزارات التالية: «التموين- الطيران المدني- القوى العاملة- التضامن الاجتماعي- الاتصالات- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- السياحة- الداخلية- النقل- البيئة- الآثار- الصحة- الأوقاف- التجارة والصناعة- الإنتاج الحربي- الإسكان- الثقافة- البترول- شؤون مجلس النواب».

المديريات الخدمية بالمحافظات: «مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية».

كما يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للهيئات الحكومية المستقلة: «الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- المجلس الأعلى للصحافة».