شكرا لقرائتكم خبر عن 47 % زيادة في صادرات مصر من الذهب لتسجل 1.3 مليار دولار خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء

صدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا ملحوظا نحو الصعود ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق اخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة ، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.





رد الحصيلة التصديرية الخاصة بالذهاب

وأصدر البنك المركزي قرار برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.