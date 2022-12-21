شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للسياحة تعرض "رأس جميلة" بـ7.3مليار جنيه لمشاركة القطاع الخاص بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن بين تلك المشروعات الاستثمارية ،مشروع أرض رأس جميلة بشرم الشيخ، حيث تسعى القابضة من خلال دعم وزارة قطاع الأعمال العام ، إقامة المشروع الفندقي (50%) على مساحة 203615 .

ويشمل المشروع إقامة فندق (4 نجوم) وبطاقة 844 غرفة بالإضافة إلى عدد 1288 شقة فندقية ومشروع الإسكان السياحي والتجاري (50%) على مساحة 403615 م2 ويشمل الإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجاري على مساحة إجمالية 16145م2.

وبحسب البيانات الرسمية فإنه تمتلك شركة المنتزة القطع 1 و82,81 بالإضافة إلى الأرض المملوكة لشركة إيماك والعقبة هي القطعة 4 وقطعة أرض سكن العاملين بكثافة بنائية تبلغ 20% من مساحة الأرض الكلية، حيث تم توزيع كامل مساحة الأرض البالغة 2807231، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 7.3 مليار جنيه بدون قيمة الأرض .

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.

وجه الوزير، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتي تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.