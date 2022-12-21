منتصف التعاملات.. الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها مع منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، قفز سعر جرام الذهب 80 جنيهًا مقارنة بمستواه مساء أمس.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1491 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1740 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1989 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 13920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1813 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.26%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.