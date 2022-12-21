شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.16 دولار لبرنت و76.32 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 80.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.32دولار،حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف.

وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين كانت التقديرات المتوقعة 1.7 مليون برميل في المخزونات.

وقال رئيس شركة "ترانسفنت" الروسية نيكولاي توكاريف، اليوم الثلاثاء، أن شركته استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل.

وقال رئيس ترانسنفت حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، إن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم رغبتهما في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كما قدمت ألمانيا طلبا أيضا لشراء النفط الروسي للربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن الشركة تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم بثلاثة ملايين طن في العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسيمبر الحالي.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائياً تنفذ على مدى 4 سنوات، متعهداً بظهور نتائج ملموسة خلال السنة الأولى، خصوصاً في بعض الحقول الجنوبية.

وقال عبد الغني، خلال كلمة في معرض ومؤتمر "العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة": "نأمل من هذا المؤتمر الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستطرح في مجال الصناعة النفطية".