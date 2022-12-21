شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مواد البناء تسجل 5.7 مليار دولار أول 10 اشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى اكتوبر 2022 سجلت قيمة وقدرها 5 مليارات و751 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 5مليار و326مليون دولار بزيادة بنسبة 8%.

وكشف المجلس التصديرى، ارتفاع صادرات القطاع للفترة من يناير الى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 5 مليارات و105مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 4 مليار و785 مليون دولار بزيادة بنسبة 7%.

وخلال النصف الأول من 2022 كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بنسبة 20% لتصبح 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي سجلت قيمة قدرها 3 مليارات و80 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.

صادرات القطاع كانت سجلت ارتفاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.