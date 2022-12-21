شكرا لقرائتكم خبر عن 191مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الأنشطة غير المصرفية خلال الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب بيان صحفي، لهيئة الرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 14.49 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 6.32 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 6.82 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.82 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 2.61 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.