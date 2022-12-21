شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 14465 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2593 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17598 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5979 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4149 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3581 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 1.15 مليون سهم، 125 ألف سهم، 852.3 ألف سهم، 9.95 مليون سهم، 3349 سهم، 800 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 105.1 مليون سهم، 553.9 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، عدد 90 ألف سهم، 591.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عدد 23 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، عدد 248 ألف سهم، 750 ألف سهم، 472 ألف سهم، 30040 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية 175 ألف سهم، 105 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2079 سهم.

أعلنت شركتا أوراسكوم المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شراء الأولى عدد 7.6 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الثانية 90 ألف سهم.

في سياق آخر قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ردًا على الخبر المنشور بشأن وقف شحن الشاحنات الصادرة من ميناء نويبع المصري إلى ميناء العقبة الأردني، إن العمل ساري بميناء نويبع وميناء العقبة الأردني بشكل طبيعي.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن الشركة اتفقت مع الشركة المصرية للإسكان والتعمير، بمد العمل بمذكرة الفتاهم حتى 1 مارس عام 2023ز

فيما قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، عدم تجديد القيد ببورصة لندن على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد تمهيدًا للعرض على أول جمعية عامة مقبلة للموافقة على عدم التجديد ببورصة لندن.