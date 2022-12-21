شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.. لتطوير المنظومة الجمركية والان مع تفاصيل الخبر
قال، خلال ورشة عمل لتنفيذ قواعد المنشأ لاتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث تسهم في ربط القارة بأكملها في سوق حرة واحدة، وتيسير حركة التجارة البينية الأفريقية.
أكد ضرورة إطلاق منصة إلكترونية للصادرات الأفريقية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بحيث تضم جميع الشركات ومزودي الخدمات التصديرية بالدول أعضاء الاتفاقية، وللتأكد من جاهزية المصدرين والمنتجين للتصدير، وملاءمة منتجاتهم لدخول الأسواق العالمية، على نحو يسهم في دعم الصفقات بين الشركات وبعضها البعض وبينها وبين المستهلكين، بما يساعد على تنمية الصادرات الأفريقية من خلال توفير معلومات حول التجار، واستكشاف أسواق التصدير للشركات الناشئة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر التي تصدر، لأول مرة، وتيسير عقد الصفقات التجارية والترويج لصادرات الدول الأعضاء من خلال توفير المعلومات عن الأسواق الأفريقية.
قال إننا اقترحنا أن تشمل مجالات التنسيق أو المساعدة الفنية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» إدارة المخاطر، والمراجعة اللاحقة والمشغل الاقتصادي المعتمد، خاصة بعد نجاحها في تطبيق هذا البرنامج التدريبي بأفريقيا بتلك المجالات، في إطار الشراكة بين مصلحة الجمارك، و«جايكا».