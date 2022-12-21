الاقتصاد

43 مليار جنيه قيمة مشروعات شركات قطاع الأعمال عام 21/20.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2020/ 2021، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، ومن أهم هذه المؤشرات ما يتعلق منها بالمشروعات المنفذة للطرق والكباري.

 

ويعرض جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف أهم هذه المشؤشرات وفقا لما يلى:

بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام 43.6 مليار جنيه عام (2020/2021)    

بلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والانفاق المنفذة 17 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 17.7 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة تراجع بلغت 4٪.

بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.3 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 30٪.

بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري المنفذة 5.8 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 5.2 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 12٪.

بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 0.7 مليارجنيه عام (2020/2021) مقابل 0.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 15.7٪.

بلغ إجمالى قيمة المبانى التعليمية المنفذة 1 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 0.5 مليار جنيه عام ( 2019 /2020) بنسبة زيـاده بلغت 88.6٪.

بلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 3.4 مليار جنيه عام (2020/2021) مقابل 3.3 مليار جنيه عام (2019/2020) بنسبة زيادة بلغت 3.7٪.

ما تم تنفيذه من اعمال
ما تم تنفيذه من اعمال

 

ما تم تنفيذه من محطات
ما تم تنفيذه من محطات

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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