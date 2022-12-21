شكرا لقرائتكم خبر عن 293.7 مليون طن صادرات الغاز المسال عالميا خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى صادرات الغاز الطبيعي المسال فى السوق العالمي خلال الربع الثاني من عام 2022 حوالي 98.2 مليون طن، وهو أعلى من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 5.4% بينما بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث 2022 حوالي 96.9 مليون طن، وهو أعلى أيضاً من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 8.1%، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الثانى والثالث2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، يعكس هذا النمو المستمر في الصادرات، تعافي السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال والدور المحوري له في تلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه و إجمالا، فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 293.7 مليون طن، مقابل 277.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 5.7%.

وأشار التقرير أنه وإن استمرت الصادرات في النمو على هذا النحو خلال الربع المتبقي من عام 2022، فمن المتوقع أن تحقق التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال رقماً قياسياً بنهاية عام 2022 لم تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخها الممتد لأكثر من خمسة عقود.