شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

إيقاف تداول 5 أسهم

البورصة تخسر 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 898.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 8.6%، واستحوذت المؤسسات على 33.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 113 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.3 مليون جنيه، 238.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5974 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.82%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 52.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.44%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 26.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 32.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.05%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.927 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 15.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.159 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.