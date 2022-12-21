شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خدمات الشباك الواحد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمجموعة من المزايا الاستثمارية، ومن أهمها خدمة الشباك الواحد الذي يوفر جميع الخدمات المتعلقة بإنشاء الشركات، فضلا عن توفير وتسهيل خدمات ما بعد التأسيس بهدف تبسيط الإجراءات في إطار زمني تنافسي.

وتوفر خدمات الشباك الواحد نقطة اتصال واحدة للمستأجرين، وتتيح عملية التسجيل خلال 1-3 أيام وعملية الترخيص في غضون 3 أيام، إلى جانب نظم رقمية متكاملة للعمليات الرئيسية.

وتتمتع المنطقة بصلاحيات الوزارات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح، كما أن البضائع المنتجة داخل المنطقة الاقتصادية تحصل على مزايا مماثلة للسلع المحلية الأخرى داخل مصر، وتخطط المنطقة لإنشاء مركز مستقل لتسوية المنازعات.

ومن بين الخدمات المقدمة:

تسجيل الشركات

نظام جمارك مركزي

إصدار جميع التراخيص

نظام ضرائب مركزي

تصاريح العمل

مركز حل المنازعات

ويعتبر الشباك الواحد أحد المشروعات القائمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتضمنت المرحلة الأولى للتعاون إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية-والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين، وترتكز المرحلة الثانية على إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة مما يمكنها من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة.

وتهدف المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بمنفذ الشباك الواحد بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

وقدم البنك الأوروبي توصيات لإدارة الهيئة بشأن تحديث الإطار التنظيمي لأفضل الممارسات المعمول بها في المناطق الاقتصادية العالمية، والعمل بها داخل المنطقة مما ينعكس على أداء الأعمال المقدمة للمستثمرين، ومن ثم زيادة تنافسيتها ضمن المناطق المثيلة عالميًّا.