شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة منازل للتطوير العقاري بقيمة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على شركة منازل للتطوير العقاري بحجم تداول 4 ملايين سهم بقيمة 20 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة سيتي جرين للاستثمار العقاري بحجم تداول 700 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.9 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 898.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 8.6%، واستحوذت المؤسسات على 33.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 113 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.3 مليون جنيه، 238.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5974 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.