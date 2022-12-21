شكرا لقرائتكم خبر عن مارك زوكربيرج: منشور ميسى مع كأس العالم الأكثر إعجابا فى تاريخ انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن منشور "ليو ميسي " في كأس العالم الآن هو الأكثر إعجابًا في تاريخ انستجرام.



منشور

وحصل منشور ميسي على حوالي 63.5 مليون علامة إعجاب على انستجرام، وبذلك، يتفوق منشور ميسي على صورة البيضة الشهيرة، التي حصدت نحو 56 مليون إعجاب، منذ نشرها لأول مرة في يناير 2019، حيث كان ميسي احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج، ولاقت الصورة تفاعلا خياليا، حيث أعجب بها أكثر من 57 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.

وكتب على الصورة: "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرا جزيلا لعائلتي ولكل من يدعمنى وأيضا لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به، الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذى كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد فعلناها!!!"