أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 898.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 8.6%، واستحوذت المؤسسات على 33.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 50.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 113 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.3 مليون جنيه، 238.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5974 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3566 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وتعليم لخدمات الإدارة، والمجموعة المصرية العقارية، وبالم هيلز للتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 565 ألف سهم، 100.5 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، 46.7 ألف سهم، 780 ألف سهم، 9022 سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والكابلات الكهربائية المصرية 475.2 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 235 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات القاهرة للدواجن، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 60 ألف سهم، 41.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية، 96.1 ألف سهم، 860 ألف سهم، 80.9 ألف سهم، 38.1 ألف سهم، 235 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 21070 سهم.





نهر الخير أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، موافقة مجلس الإدارة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم نحو التعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة جدوى لمشروع تربية 5 آلاف رأس ماشية.