«حاسبة التكاليف» تساعد رواد الأعمال على تقدير جدوى مشاريعهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خدمة جديدة تسهل على رواد الأعمال الراغبين ببدء العمل التجاري على تقدير جدوى المشروع بدقة أكبر، من خلال تقدير مبالغ الرسوم الحكومية المفروضة على المنشأة عند البدء بتأسيس وممارسة النشاط التجاري، والتعرف على نقطة التعادل للمشروع (Break-Even Point)، وذلك من خلال «حاسبة التكاليف».

وأوضحت «منشآت» أن الخدمة تساعد في احتساب رسوم التأسيس الأولية لـ8 جهات حكومية، بالإضافة إلى حساب نقاط التعادل من خلال التكاليف الثابتة المقدرة للعمل التجاري، ومبيعات الوحدة المتوقعة له، والتكلفة المتغيرة لكل وحدة، داعية المهتمين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://monshaat.gov.sa/node/9340 .

ويأتي ذلك حرصا من «منشآت» على تسهيل ممارسة الأعمال والوصول للمعلومات، ورفع الوعي بالتكاليف الأساسية للمنشأة التجارية، بالإضافة إلى تحسين فرص نجاح المشاريع من خلال رفع جودة دراسات الجدوى.

يذكر أن «منشآت» تعمل على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية.

حاسبة التكاليف:







تساعد حاسبة التكاليف



المقبلين على بدء العمل التجاري لمعرفة الرسوم الحكومية اللازمة خلال فترة التأسيس والتشغيل.



رائد الأعمال على احتساب نقطة التعادل وتقدير جدوى المشروع بدقة أكبر.



أهداف الخدمة





تسهيل ممارسة الأعمال من خلال الوصول للمعلومات.



رفع الوعي بالتكاليف الأساسية للمنشأة التجارية.



تحسين فرص نجاح المشاريع.



الفئات المستهدفة