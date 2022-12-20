دعم 3 آلاف ريال شهريا للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للنقل الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من دعم برنامج دعم العمل الحر في «تطبيقات توصيل الطلبات»، والذي يصل إلى 3000 ريال شهريا، ويستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أنها اعتمدت 16 تطبيقا معتمدا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3 آلاف ريال شهريا، في حال تقديم 30 طلبا على الأقل في الشهر.

وأفادت أن الدعم يقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» كأحد أهداف الهيئة بالتعاون مع «هدف» للإسهام في رفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وذكرت أنه يمكن للراغبين التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه المطلوبة: كأن يكون المتقدم سعوديا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبا منتظما، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليا من أحد برامج الدعم المقدمة من «هدف» لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدم على وثيقة «عمل حر» عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر.

الشروط المطلوبة:







أن يكون المتقدم سعوديا.



غير موظف متقاعد.



ألا يكون على رأس العمل.



ألا يكون طالبا منتظما.



ألا يوجد لديه عمل خاص.



ليس ممن يستفيدون حاليا من أحد برامج دعم التوظيف.



دعم العمل الحر في تطبيقات توصيل الطلبات

المستهدفون:





العاملون في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع



الباحثين عن عمل.



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3 خطوات للحصول على الدعم: