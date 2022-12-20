فرصة استثمارية

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وأكدت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها، وتأتي امتدادا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مجال حقوق التسمية والرعايات، أعلنت عنها أمانة المنطقة الشرقية، وذلك في الواجهة البحرية بالدمام.وأكدت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها، وتأتي امتدادا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.

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