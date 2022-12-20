روشن تتفق مع شركة تطوير لإنشاء 270 فيلا في سدرة

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ومن المتوقع أن يتم تشييد الوحدات الجديدة على أرض تزيد مساحتها عن 80,700 م2 كجزء من المرحلة الأولى من مجتمع «سدرة»، وبذلك تتم إضافة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة عالية الجودة في هذا المشروع الذي يحمل رؤية روشن بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بأعلى المعايير العالمية.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر «عندما نقيم شراكات مع قادة القطاع العقاري، مثل أجدان، فنحن نسعى من خلال ذلك إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في مجتمعاتنا، وما يجمعنا هو العمل على توفير تجارب حياتية جديدة في قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدام، ونحن على ثقة بأن أجدان قادرة على تشييد فلل تنسجم انسجاما تاما مع رؤيتنا التصميمية المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة مفتوحة تضم باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي».
تطوير أراض بمشروع «سدرة»:
- المطور شركة أجدان
- عدد الوحدات 270 فيلا
- المساحة 80,700 م2
- ضمن المرحلة الأولى من مجتمع «سدرة»
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