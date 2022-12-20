سابك للمغذيات تضاعف التوزيعات على المساهمين إلى 8 ريالات للسهم

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وقالت شركة سابك للمغذيات الزراعية في بيان على «تداول» «إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم، كما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا. وأشارت إلى أنه سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقا) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.وذكرت أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 4 ريالات عن السهم الواحد للنصف الثاني من العام 2022م ونظرا للأداء المتميز للشركة قرر المجلس التوصية بـ 4 ريالات إضافية للسهم الواحد ليصبح إجمالي التوزيع عن النصف الثاني 8 ريالات للسهم الواحد.
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