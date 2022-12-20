شكرا لقرائتكم خبر سابك للمغذيات تضاعف التوزيعات على المساهمين إلى 8 ريالات للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م، بإجمالي 3,808,283,232 ريالا، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 8 ريالات، وهو ما يعادل ضعف القيمة المقررة سابقا، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 80%.

وقالت شركة سابك للمغذيات الزراعية في بيان على «تداول» «إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم، كما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا. وأشارت إلى أنه سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقا) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وذكرت أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 4 ريالات عن السهم الواحد للنصف الثاني من العام 2022م ونظرا للأداء المتميز للشركة قرر المجلس التوصية بـ 4 ريالات إضافية للسهم الواحد ليصبح إجمالي التوزيع عن النصف الثاني 8 ريالات للسهم الواحد.