التموين تعلن حذف 153 ألف بطاقة بسبب عدم الاستحقاق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استبعاد نحو 153 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم.

وأكدت وزارة التموين أن استبعاد غير المستحقين للدعم جاء نتيجة خصم المتوفين، المتعدين على الأراضي الزراعية، أصحاب البطاقات الذين لم يقوموا بالصرف لمدة 6 شهور.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، وقف عملية حذف المستفيدين من بطاقات التموين منذ شهر مارس الماضي بسبب محددات العدالة الاجتماعية.

وقال مدكور في تصريحات لصحيفة "فيتو" إن الوزارة انتهت من تطبيق محدد الدخل المرتفع لحذف المواطنين من بطاقات التموين، والذي استهدفت فيه أصحاب الوظائف العليا وذوي الدخل المرتفع، بعد إرسال رسائل تحذيرية لهم بداية من شهر مارس الماضي لوقف بطاقاتهم التموينية، لتعدي دخولهم الشهرية مبلغ 9600 جنيه، وكذلك تطبيق المحدد الثاني الذي يستهدف أصحاب السيارات موديل 2018 فأحدث، أو من يمتلك أكثر من سيارة، حيث قامت الوزارة بوقف بطاقاتهم التموينية.

وأضاف أن وزارة التموين تواصل تلقى تظلمات العدالة الاجتماعية للمستفيدين من بطاقات التموين، والذين تم استبعادهم بسبب دخل مرتفع أو امتلاك سيارة حديثة.

وأكد أنه تيسيرًا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر" ونظرا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات ولم يتقدموا بالمستندات المطلوب في الوقت المحدد يتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيًّا.