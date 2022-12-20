عودة للارتفاع.. الذهب يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

قلص سعر الذهب في مصر خسائره مع منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ومع بداية التعاملات، هوى سعر جرام الذهب 60 جنيهًا، قبل أن يعاود الصعود بمنتصف تعاملات اليوم.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف التعاملات :

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1414 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1886 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 13200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما صعد سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1806 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 1.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.