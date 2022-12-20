شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 1650 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1414 جنيها.
عيار 21 سجل 1650 جنيها.
عيار 24 سجل 1886 جنيها.
والجنيه الذهب 13200 جنيه.
لجنة لدعم ورش صناعة الذهب
كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري ؤ علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة بمقر مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمدينة العبور .
كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري، علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة بمقر مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمدينة العبور .