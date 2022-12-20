شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار وخطة أمريكا لإعادة بناء احتياطاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الاستراتيجية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أي 0.8%، لتصل إلى80.40 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أي 0.9%، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتلقى السوق دعمًا من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

وقال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، إن أذربيجان تُولد الكهرباء من مخزون الغاز لديها، وهذا يعني انخفاض الغاز القادم منها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب في العام، وبسبب إمداداتها المحدودة من المتوقع خفض الغاز.

وأضاف خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تحاول إيجاد مصدر آخر للطاقة بديلًا للغاز الروسي، من خلال مد كابل لنقل الكهرباء من أذربيجان.

وأوضح خبير الطاقة والنفط العالمي من لندن، هذا الحل البديل لن يحل محل الإمدادات الروسية من الغاز، ومن المتوقع أن هذا الكابل الذي يمر تحت البحر الأسود لا يرى النور، بسبب تكلفته الباهظة.