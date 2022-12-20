شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2022، أن أعداد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت 14172 بينها 1718موديل 2020، كما تم تسجيل حوالي 4539 دراجة موديل 2021 و7437 دراجة موديل 2022 و 478 دراجه نارية موديل 2023 .

يذكر أن أعداد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2022 بلغت 16349 من بينها 2137 موديل 2020 و5564 موديل 2021 و8578 دراجات موديل 2022 و70 دراجة نارية موديل 2023.

أما الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر سبتمبر 2022، سجلت حوالي 16814 سيارة من بينها 2217 موديل 2020 و6143 موديل 2021 و8453 دراجات موديل 2022، وبالمقارنة نجد أن أعداد تراخيص الدرجات النارية لشهر أكتوبر في تزايد ملحوظ مقارنة بشهر سبتمبر 2022.