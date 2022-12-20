شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتصدر قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية خلال سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت إسبانيا قائمة أهم 5 دول صدرت إليها مصر في شهر سبتمبر من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى إسبانيا نحو 678 مليونا و684 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 154 مليونا و587 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت 524 مليونا و97 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن قائمة أهم الصادرات تضمنت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها وبلغت قيمتها 602 مليون و743 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 29 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 573 مليون و743 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 14 مليونا و789 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7 ملايين و391 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7 ملايين و398 ألف دولار، يليها الشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 7 ملايين و661 ألف دولار، مقابل 115 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7 ملايين و546 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 41.3%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.6%، حيـث بلغـت 4.11 مليار دولار في سبتمبر الماضي.