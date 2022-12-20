شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار صادرات المانجو المصرى فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من محصول المانجو في الفترة الأخيرة، حيث قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي الصادرات المصرية من المانجو الطازج بنحو 21 مليون و845 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا من 11 مليون و650 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين و195 ألف دولار.

وجاءت صادرات المانجو المصري ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 184 مليون و632 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 134 مليون و694 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 49 مليون و938 ألف دولار، ومن بين تلك السلع كانت البصل الطازج وبلغت قيمة صادراته نحو 13 مليون و229 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 7 ملايين فقط في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و222 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع أيضا صادرات الرمان المصري والتي بلغت نحو 34 مليون و63 ألف دولار، مقابل نحو 18 مليون و297 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و766 ألف دولار.