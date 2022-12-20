شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 19-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-12-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وأكتوبر فارما، وبلتون المالية القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 8.33%، واستحوذت المؤسسات على 32.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 195.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 59.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 177 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2606 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6063 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 95.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.15%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.68%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 18.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

- حديد عز بسعر إغلاق 23.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 5.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.09%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 122.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.981 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.052 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.