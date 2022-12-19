شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة تستعرض مبادراتها ومستقبل رقمنة قطاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عزمها عقد مؤتمرها الأول خلال فبراير 2023، وذلك تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، خلال 8-9 فبراير، في العاصمة الرياض، وبرعاية من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، وبمشاركة خبراء ومهتمين في الشأن الزكوي والضريبي والجمركي.

وتأتي النسخة الأولى من المؤتمر لتعبر عن تطلع المملكة لمواكبة التطور العالمي في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بأتمتة قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك، وتبادل الخبرات والأفكار بين أصحاب الخبرة والمعرفة من مختلف أنحاء العالم.

وعبر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، عن اعتزازه بتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعد مرحلة الدمج التي شهدها القطاع، وقال: «يجسد مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهم الرؤى والنماذج المعاصرة في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، واستطلاع تأثير الرقمنة في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، ودورها في خلق اقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - برقمنة كل التعاملات الحكومية، باعتبار التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة».

وأكد أن تنظيم باكورة مؤتمرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يأتي تأكيدا لأهمية الأتمتة الشاملة لمختلف خدمات القطاع، ويبرز دور الخدمات الذكية في تيسير حركة التجارة الدولية، وفي الوقت نفسه رفع الوعي العام بأهمية الامتثال الضريبي، ودوره في استدامة جهود التنمية، مبينا أن المؤتمر سيبحث الآفاق المستقبلية لتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني.