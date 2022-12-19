شكرا لقرائتكم خبر تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم اتحاد الغرف السعودية، بمقره في الرياض، أمس لقاء موسعا لصندوق الاستثمارات العامة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.

وناقش اللقاء مسارات التعاون بين الجانبين وسبل تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية وزيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته.

وأكد اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء على فعالية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال وإيجاد الفرص الاستثمارية له وتوفير المبادرات التي تسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع الخاص بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها وكيفية استفادة القطاع منها بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلا عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.

اللقاء ناقش:

