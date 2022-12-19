شكرا لقرائتكم خبر تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش اللقاء مسارات التعاون بين الجانبين وسبل تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في مشاريع واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية وزيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته.وأكد اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء على فعالية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة قطاع الأعمال وإيجاد الفرص الاستثمارية له وتوفير المبادرات التي تسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع الخاص بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسلط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها وكيفية استفادة القطاع منها بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلا عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.
اللقاء ناقش:
- مسارات التعاون بين الجانبين.
- تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع الصندوق.
- زيادة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق ومشترياته.
- مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
- الفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي
- كيفية استفادة القطاع من الفرص.
- آليات التأهيل والتقديم للمشاريع.
- استعراض الدور المحوري للصندوق.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.