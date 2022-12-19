شكرا لقرائتكم خبر الجاسر: نعمل على إعداد وثيقة شاملة للحوكمة الشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعها الدوري الحادي والثمانين، بمقر البنك في جدة.

وأوضح رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، في كلمة خلال الاجتماع، أنه يجري العمل على إعداد وثيقة شاملة للحوكمة الشرعية لتعزيز ودعم وسائل الحوكمة الحالية المتمثلة في لائحة الهيئة الشرعية، وجدول الصلاحيات، والدليل التنظيمي للبنك، وذلك لدعم وترقية الشؤون الشرعية داخل المجموعة، مشيرا إلى أن البنك خصص الموارد المالية اللازمة لاقتناء نظام رقمي خاص لمتابعة حسن تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة المجموعة، لتحسين وتطوير معاملاتها وعملياتها لتتلاءم مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، منوها إلى التنامي غير المسبوق للطلب على المالية الإسلامية، فضلا عن نمو الطلب من قبل الدول الأعضاء على خدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأفاد الجاسر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أسهمت في ضخ ما يقارب 168.3 مليار دولار من مواردها الخاصة في تطوير كل القطاعات، إضافة إلى تعبئة مبالغ أكبر من شركائها الدوليين والإقليميين رصدت لتخفيف الفقر في الدول الأعضاء وتنمية التجارة وتوفير الغذاء والنقل والرعاية الصحية داخل الدول الأعضاء، إلى جانب تخصيص مبلغ 4.1 مليارات دولار في شكل منح ومبلغا قدره 941 مليون دولار لدعم المجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء، ومبالغ أخرى لدعم البحوث والتدريب لتطوير المالية الإسلامية والمؤسسات المختصة في المجال، فضلا عن تخصيص مبلغ سنوي لمجال الأوقاف.

وبين أن البنك يقوم باعتماد برامج خاصة لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية والآثار السلبية للنزاعات والحروب، وذلك في دعم الدول الأعضاء في مواجهة وباء كوفيد-19 فيما يعمل الآن مع الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة أزمة الغذاء والطاقة بسبب الأزمة في شرق أوروبا.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها المصادقة على قرارات الاجتماع الدوري الثمانين، وتقرير متابعة تنفيذ القرارات السابقة، والنظر في بقية تقارير اللجنة الفرعية، وعرض من مجمع المالية حول تسعير المشاريع التي يسهم البنك في تمويلها.