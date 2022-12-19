«ميدكس» يعرف بالشركات والمشاريع التنموية في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حفل تدشين معرض مشروعات المدينة «MEDEX 2022» الذي تنظمه شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة خلال الفترة من 19 - 21 ديسمبر الجاري تحت عنوان «مهد الضياء وحاضرة المستقبل»، وذلك في مركز الملك سلمان للمؤتمرات.

ويهدف «معرض ميدكس» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يأتي ضمن التوجهات بدعم الحراك التنموي والاقتصادي، إلى التعريف بالشركات والمشاريع التنموية في المدينة المنورة، وتسليط الضوء على الفرص والقطاعات الاستثمارية الواعدة، وعرض فرص تمكين القطاع الخاص من المشاركة في برامج التطوير والتنمية، فضلا عن دعم وتهيئة مستوى الخدمات الاستثمارية في المنطقة.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد الخليل لأمير المنطقة رعايته التي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمنطقة المدينة المنورة، بما يثري تجربة الزيارة للمدينة المنورة تماشيا مع طموحات القيادة الرشيدة برفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر وزائر بحلول عام 2030.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد الجهني، أن شركة رؤى المدينة تشارك في هذا المعرض المهم، كراع رسمي للمعرض الذي يسلط الضوء على المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية التي توفرها في المدينة المنورة، ويركز على النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات، وسيكون قناة للتواصل لعرض مشاريع الشركة والفرص الاستثمارية والتي سوف تسهم في تنمية المدينة المنورة.

يذكر أن مشروع «رؤى المدينة» يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية عبر إضافة 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية ومن ثم إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، كما سيدعم المشروع سوق العمل بإضافة 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات بحلول عام 2030م.