وزارة البيئة

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وعد مدير الفرع المهندس عامر المطيري، الركن التعريفي انطلاقا إلى برنامج إرشادي متكامل يستهدف التعريف بالزراعة العضوية وأهميتها وفوائدها في أسواق الخضار المركزية والمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن ممثلي ومأموري الضبط في المنطقة على أتم الاستعداد للرد على أي استفسارات متعلقة بالزراعة العضوية وكذلك استقبال طلبات التحول إلى الزراعة العضوية.ونوه المطيري بقرار تسمية 11 نوفمبر من كل عام بـ»يوم الغذاء العضوي» الذي يجسد أهمية الغذاء العضوي الذي يعد الغذاء الصحي لجسم الإنسان لخلوه من أي أسمدة زراعية أو مبيدات حشرية كيميائية أو إضافات للأعلاف الحيوانية ما يجعله الخيار الأفضل للمستهلك مقارنة بالخضراوات والفواكه والأطعمة التي تستخدم لها بعض الأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائيا.
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