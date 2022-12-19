منظمة الفاو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والسفارة النرويجية في الخرطوم، وقعتا اتفاقية بقيمة 15 مليون دولار، لمصلحة 20 ألفا من صغار المزارعين والرعاة في مواجهة تغير المناخ في السودان.

وقال بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، «إن السودان يعد من بين دول الساحل العشر في أفريقيا ذات المناخ الاستوائي شبه الجاف، ويسهم القطاع الزراعي بحوالي (35- 40%) من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 80% من السكان، غالبيتهم من صغار المزارعين والرعاة الزراعيين والرعاة.

ووفق ما جاء في البيان، فإن المشروع يأتي لتعزيز قدرات النظام البيئي لمستجمعات المياه ولتطوير سلسلة القيمة الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ للسلع الزراعية الرئيسة، والوصول إلى الأسواق وإقامة روابط مع القطاع الخاص .

وحسب ما جاء في الاتفاقية فإن منظمة الأغذية والزراعة ستقوم بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمواصلة بلورة إستراتيجية التنفيذ في جميع المجالات الرئيسة للنتائج والأنشطة والمواقع الجغرافية واختيار المستفيدين وترتيبات التنفيذ الأخرى.