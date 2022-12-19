%93.6 تغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت في مدينة الرياض 248 ميجابت في الثانية، بحسب تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

وكشف التقرير الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن وصول نسبة إجمالي تغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض إلى 93.6%.

وأشارت الهيئة في تقرير «مقياس» إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 283.5 ميجابت في الثانية، فيما حلت موبايلي ثانيا بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 218.13 ميجابت في الثانية، وشركة زين ثالثا بمتوسط سرعة بلغ 206.85 ميجابت في الثانية.

ولفتت الهيئة إلى تصدر شركة زين لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في تغطية الجيل الخامس بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 89.9%، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية (stc) ثانيا بنسبة 81.7%، تتبعها موبايلي بنسبة تغطية وصلت إلى 74.2%.

ويكشف تقرير «مقياس الرياض» عن متوسط سرعات التحميل، وتغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض. ويأتي التقرير في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الساعي إلى تعزيز التنافسية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، لإيجاد بيئة محفزة استثمارية تسهم في جذب المستثمرين.

مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض (الربع الثالث 2022)







متوسط سرعة التحميل 248 ميجابت في الثانية



إجمالي التغطية 93.6%



سرعات التحميل حسب الشركات





الاتصالات السعودية 283.5 ميجابت في الثانية



موبايلي 218.13 ميجابت في الثانية



زين 206.85 ميجابت في الثانية



تغطية الجيل الخامس حسب الشركات