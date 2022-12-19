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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 200 مليون يورو قيمة قرض ميسر وقعته الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من مدينة العقبة إلى العاصمة الأردنية عمان. وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرا التخطيط زينة طوقان والمياه والري محمد النجار، وعن بنك الاستثمار الأوروبي نائب رئيس البنك جيلزومينا فيجليوتي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، «إن هذا التمويل سيسهم في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من مدينة العقبة إلى العاصمة عمان وبقية المحافظات الأردنية». وقالت وزارة التخطيط الأردنية، «إن هذا التمويل سيسهم في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من مدينة العقبة إلى العاصمة عمان وبقية المحافظات الأردنية».

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