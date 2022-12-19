شكرا لقرائتكم خبر 142 ألف عقد إيجاري في نوفمبر 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 142 ألف صفقة إيجارية خلال نوفمبر 2022، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، في 16 مدينة يشملها المؤشر، تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضح برنامج «إيجار» في بيان له أن بيانات التقرير العاشر للمؤشر الإيجاري، أظهرت تسجيل المدن التي يشملها المؤشر خلال نوفمبر 2022 صفقات إيجارية تجاوزت 142 ألف صفقة، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 110 آلاف عقد، بينما قاربت العقود الإيجارية التجارية 32 ألف عقد.

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن، الورود، طويق) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، البوادي، السلامة) الأكثر في جدة، فيما جاءت (النور، طيبة، ضاحية الملك فهد) كأكثر الأحياء في الدمام، و(ولي العهد، الشوقية، الراشدية) في مكة المكرمة، و(الثقبة، الخبر الشمالية، الخبر الجنوبية) الأكثر في الخبر.

وفي الصفقات التجارية سجلت أحياء (الخليج، العليا، طويق) الأعلى في الرياض، و(البلد، الفيصلية، الحمراء) في جدة، وفي المدينة المنورة أحياء (الغابة، العريض، الدفاع)، وأحياء (ولي العهد، الراشدية، النسيم) في مكة المكرمة، وأحياء (العنود، المنار، الدواسر) في الدمام.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري العاشر كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 53 ألف صفقة ما يمثل 37% من إجمالي الصفقات التجارية والسكنية، تلتها مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 33 ألف، ثم الدمام التي قاربت 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة التي بلغت صفقاتها أكثر من 8500 صفقة، فالخبر بأكثر من 8 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 44 ألف صفقة سكنية وتجارية.

وكان «إيجار» أضاف حزمة من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني، تتضمن المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، حيث يمكن استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، كما يمكن الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ، بالإضافة إلى خاصية «المقارنة» التي تمكن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة، واستعراض النتائج من خلال رسم بياني، وخاصية «البحث الذكي» التي تتيح للمستفيدين إمكانية تحديد النطاق السعري المطلوب للوحدات السكنية في مدينة معينة، ويمكن من خلالها استعراض الأحياء ومواقعها ضمن النطاق السعري المحدد من قبل المستفيد، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو أنواع الوحدات التجارية (محل، معرض، ومكتب)، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياج المستفيد، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة.

المؤشر الإيجاري لشهر نوفمبر 2022:







الإجمالي 142 ألف صفقة إيجارية



في 16 مدينة يشملها المؤشر



العقود الإيجارية السكنية 110 آلاف عقد



العقود الإيجارية التجارية 32 ألف عقد



المدن توثيقا للعقود الإيجارية: