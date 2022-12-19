شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 10 قطاعات في البورصة بجلسة الإثنين على رأسها البنوك بنسبة 1.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.4%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 8.33%، واستحوذت المؤسسات على 32.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 195.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 59.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 177 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2606 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6063 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.