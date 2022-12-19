شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 19-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 19-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وأكتوبر فارما، وبلتون المالية القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 958.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 8.33%، واستحوذت المؤسسات على 32.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 195.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 59.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 177 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2606 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6063 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

مصر المقاصة

أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.685 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.680 مليون وثيقة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على شركتي العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية؛ الأولى بحجم تداول 90 ألف سهم بقيمة 2.25 مليون جنيه، الثانية بحجم تداول 235 مليون سهم بقيمة 111.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 149.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 262.8 ألف سهم، 53.3 ألف سهم، 780 ألف سهم، 76.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ألف سهم، 3055 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، 50 ألف سهم، 173.3 ألف سهم، 40 ألف سهم، 216.3 ألف سهم، 10.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 6100 سهم.

أعلنت شركة مصر للفنادق، شراء المساهم خالد عبد الله سلام عدد 4 آلاف سهم بسعر 56.05 جنيه بقيمة إجمالية 224.7 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 20.996% إلى 21.006% وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، شراء المساهم الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب عدد مليون سهم بسعر 2.691 جنيه بقيمة إجمالية 2.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 0.0128% إلى 1.922%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

جي بي أوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس إدارة على تعيين شركة بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV الهولندية تنفيذًا لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد بطريقة غير مباشرة بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.