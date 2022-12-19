شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مصر تتجه لتحقيق رقم قياسي فى صادرات الغاز الطبيعى المسال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن أن مصر تتجه لتحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال في 2022.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بصادرات الغاز المسال وكذلك مشروعات الهيدروجين وفقا لتقرير منظمة "أوابك" والذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، وكانت تلك المعلومات كالتالى..



س. كم بلغ حجم صادرات الغاز المسال لجمهورية مصر العربية خلال الربع الثاني والثالث 2022 ؟ س. كم بلغ حجم صادرات الغاز المسال لجمهورية مصر العربية خلال الربع الثاني والثالث 2022 ؟ ج. أن صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمهورية مصر العربية بلغت ،خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 1.9 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي .35.7%، بينما بلغت الصادرات خلال الربع الثالث نحو 1 مليون طن عند نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 ، وعادة تتراجع الصادرات خلال هذه الفترة التي تمثل ذروة استهلاك الغاز محلياً لارتفاع الطلب على الكهرباء في فترة الصيف.

س. كم بلغ إجمالي ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022؟ ج.وإجمالا فقد بلغ إجمالي ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 4.86 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي ،11.7% وهي نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية.



س.ماذا عن تنامي الصادرات خلال الربع المتبقي من العام ؟ س.ماذا عن تنامي الصادرات خلال الربع المتبقي من العام ؟ ج.من المتوقع في حالة تنامي الصادرات خلال الربع المتبقي من العام الذي عادة ما يقل فيه الطلب على الغاز محلياً، أن تحقق مصر في عام 2022 رقماً قياسياً جديداً في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال بوصوله إلى 7-8 مليون طن.

س. ما أهم الوجهات المستقبلة لشحنات الغاز المسال من مصر؟

ج. أما على مستوى الوجهات المستقبلة للشحنات من مصر، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال من محطتي دمياط وإدكو إلى أكثر من 15 وجهة، حيث جاءت تركيا على رأس القائمة بحصة (22) ، وإسبانيا (13%) ، وكوريا الجنوبية (10%)، وفرنسا (8%)، والصين (%6)، والهند (3%)، وإيطاليا (3) ، وتوزعت النسبة المتبقية على أسواق أخرى .





س.ما تفاصيل أهم مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؟ج.وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع الثاني والثالث من عام 2022 على عدد غير مسبوق من مذكرات التفاهم مع عدة شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 15 مذكرة تفاهم واتفاقية،ليرتفع بذلك عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2022 إلى 23 مشروعاً، أن غالبية المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لتتصدر مصر بذلك قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات المعلنة، وتؤكد على أهميتها كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الواعد مستفيدة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية.