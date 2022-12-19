شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية بنسبة 0.64% بجلسة الإثنين.. وصعود الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.64% خاسرًا 65.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10186.18 نقطة، فيما ارتفعت بورصات الإمارات والكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.64% خاسرًا 65.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10186.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.4% خاسرًا 74.71 نقطة ليغلق عند مستوى 18716.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.33%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%، فيما ارتفعت قطاعات الصناديق العقارية المتداولة، وتجزئة الأغذية، والطاقة، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.86%، 0.43%، 0.24%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الآمار" بنسبة 5.08%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.67%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 3.11%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "كابلات الرياض" بنسبة 12.09%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم "كابلات الرياض" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 522.5 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 18.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7297.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8111.24 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 6.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.99 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 16.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5762.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 78.5 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6483 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.37%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقار والتأمين بنسبة 0.39%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.06%، ثم قطاعي الاتصالات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.347% رابحًا 35.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10350.64 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.588 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 212.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.61%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.84%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.63%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 3.6%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 3.16%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.33%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.88%، ثم سهم "شركة الفجيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 233.4 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.33% رابحًا 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3340.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.1 مليون سهم محققة ما قيمته 235.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4742 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاعي الصناعة، والمرافق العامة بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وزاد 21 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.12%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.85%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 1.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.8 مليون ورقة بقيمة 63.5 مليون درهم.